«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» в финале Кубка английской лиги

«Горожане» имели ощутимое преимущество, превзошли соперника по всем без исключения основным показателям (владение мячом – 62% на 38%, удары – 21:2, в створ ворот – 4:1, угловые – 8:3) и, пожалуй, заслуживали более уверенной виктории. Но и такой результат явно не расстроил манчестерцев.Автором единственного забитого мяча в игре стал Эмерик Лапорт, отличившийся на 82-й минуте.«МС» в восьмой раз в истории победил в Кубке английской лиги и сравнялся по этому показателю с «Ливерпулем». Ни одна другая команда не становилась обладателем этого трофея чаще.Кроме того, отметим, что «Манчестер Сити» выиграл шесть из восьми последних розыгрышей турнира, в том числе четыре подряд с сезона-2017/2018.