«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ, команды забили семь мячей

Обе команды уже решили свои задачи на сезон: «МС» досрочно стал чемпионом, а «Ньюкасл» обеспечил себе сохранение элитной прописки. В связи с этим в отчетном матче над дружинами не довлел результат – и они подарили болельщикам очень зрелищный и богатый на забитые мячи поединок.У «Манчестер Сити» хет-трик оформил Ферран Торрес (42-я, 64-я, 66-я минуты), а автором еще одного взятия ворот стал Жоау Канселу (39). В составе «сорок» отличились Эмиль Крафт (25), Жоэлинтон (45+6, с пенальти) и Джохеф Уиллок (62).Торрес стал самым молодым автором хет-трика в командах Хосепа Гвардиолы (21 год 75 дней), превзойдя достижение именитого аргентинца Лионеля Месси (22 года 200 дней), установленное в 2010 году.Кроме того, стоит отметить, что ворота «горожан» в отчетной игре защищал Скотт Карсон, который сыграл в АПЛ впервые за 10 лет. В предыдущий раз он выходил на поле в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу в составе «Вест Бромвича» 3645 дней назад. Этот перерыв – самый длительный промежуток между матчами для вратарей чемпионата Англии за всю историю.«Манчестер Сити», имеющий 83 очка, на вершине таблицы вне конкуренции. А вот за остающиеся в розыгрыше путевки в еврокубки идет ожесточенная борьба. Вслед за «МС» в группе лидеров последовательно располагаются «Манчестер Юнайтед» (70 баллов), «Лестер» (66), «Челси» (64), «Ливерпуль» (60), «Вест Хэм» (58), «Тоттенхэм» (56), «Эвертон» (56) и «Арсенал» (55).В списке бомбардиров лидируют Харри Кейн («Тоттенхэм») и Мохаммед Салах («Ливерпуль»), забившие по 21 мячу.