Маму и сына спасли на пожаре в Минске

Возгорание произошло в девятиэтажном доме на улице Крупской, рассказали в МГУ МЧС.

Квартира в девятиэтажном доме на улице Крупской, 8 загорелась утром в понедельник. Спасателей на место вызвали соседи, рассказав, что внутри могут находится мать-пенсионерка и 58-летний сын.

– Спасатели вошли в квартиру и обнаружили в коридоре сына, который находился в сознании. А в соседней с горящей комнате спала мать. Обоих вывели по лестничной клетке на свежий воздух, – рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

По ее словам, в результате пожара поврежден диван и имущество в жилой комнате. Сейчас специалисты МЧС устанавливают причину пожара. Одна из версий – нетрезвое курение сыном хозяйки. Что касается спасенных минчан, то они были осмотрены врачами, госпитализация не понадобилась.