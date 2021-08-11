Мама Ромы Когодовского несколько месяцев живет в палате с сыном, а с семьей общается по видео

Мария Эдуардовна, мама Ромы Когодовского, общаясь с журналистами, призналась, что несколько месяцев живет в одной палате с сыном, а с семьей общается по видео, передает БЕЛТА.
Женщина призналась, что ей сейчас очень тяжело. Вместе с тем она очень благодарна врачам, медсестрам, санитаркам за их нелегкую работу. "Всем врачам, кто участвовал и участвует до сих пор в лечении", – отметила она.
Лечение мальчика проходит исключительно за счет бюджетных средств. Никаких прогнозов касательно состояния здоровья сына Мария Эдуардовна пока не делает, ведь впереди его ожидает долгий путь восстановления и реабилитации.
Однако динамика в состоянии здоровья мальчика видна. "По сравнению с тем, какой он был и какой сейчас, конечно, видна", – отметила женщина. Она считает, что пока еще рано что-либо утверждать, поскольку сначала надо полностью восстановиться, пройти реабилитацию. "Это еще очень большой и трудный путь", – добавила она.
Фото: БЕЛТА