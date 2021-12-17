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Мама Героя Беларуси Андрея Ничипорчика: сын Андрея мечтает быть похожим на него

Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил медали Героя Беларуси и орден «За личное мужество» (посмертно) семьям погибших летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка.

Александр Лукашенко вручает награду за подвиг Андрея Ничипорчика его родственникам

Мама Андрея Ничипорчика Галина Михайловна не скрывает своего волнения: переживать сегодняшнее событие, несмотря на его значимость, непросто. Боль утраты еще не утихла. Рядом с ней – сын погибшего Андрея шестилетний Алексей. Мальчишка рассказывает, что у него есть настоящая летная форма с нашивками – купил папа. Он вообще очень похож на своего отца, рассказывает Галина Ничипорчик: детские фотографии просто не отличить. Да и мечтает тоже о небе…

– Очень волнительно… И встреча с Президентом, и еще раз пережить все. Мы гордимся подвигом своего сына, но очень тяжело. Спасибо Президенту, что он оценил подвиг наших мальчиков справедливо, – делится сложными эмоциями Галина Ничипорчик.

Говорит, что в семье старались никогда не допускать плохих мыслей о том, что с Андреем может что-то случиться: супруг Галины Михайловны тоже летчик и всегда успокаивал свою жену.

– Я сначала всегда переживала за мужа, потом за сына, но мы всегда верили, что все будет хорошо. Когда муж сообщил о том, что случилось (о гибели сына. – Прим. ред.), это сильно подкосило.

Маленький Леша заставляет бабушку улыбнуться. Мальчишка делится с журналистами впечатлениями от елки, рассказывает, что занимался на летных тренажерах, а дома у него большая коллекция моделей самолетов.

– Леша очень хочет быть похожим на папу. Он и по характеру такой, как Андрей в детстве: коммуникабельный, открытый, капризный иногда, с характером – все, что было в Андрее, сегодня есть в Леше, – говорит мама Героя Беларуси.

Фото: БЕЛТА
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