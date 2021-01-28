За прошедший год субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 5,5 млрд рублей, информирует БЕЛТА.
– Данным кругом плательщиков обеспечено 41,2% консолидированных поступлений столицы. Их общая сумма составляет 13 млрд 321,7 млн рублей, – рассказали в пресс-центре инспекции МНС.
Общее число зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса в столице Беларуси складывается на уровне 124,3 тыс. За год их количество увеличилось на 3,2%.
Кроме того, в инспекции перечислили топ-10 налогоплательщиков по итогам работы в прошедшем году, которые сформировали почти треть поступлений в консолидированный бюджет.
На первой строчке списка оказался ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Крупные суммы поступлений были и от ООО "Табак-Инвест", ИП "Славнефтехим" ЗАО, ЗАО "Белорусская нефтяная компания", СООО "Мобильные телесистемы", РУП "Минскэнерго", УП "А1", ОАО "Минск Кристалл" – управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "АСБ Беларусбанк", ЗАО "Минский завод виноградных вин".
Фото: БЕЛТА
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Малый и средний бизнес Минска в 2020 году внес в консолидированный бюджет 5,5 млрд рублей
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