Малышева рассказала о секретах иммунитета к коронавирусу

Телеведущая, заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, с помощью чего можно укрепить иммунитет против коронавируса.





В первую очередь речь идет о продуктах, содержащих большое количество цинка, необходимого для активации так называемых клеток-убийц — это клетки, которые уничтожают зараженные вирусом клетки.

К таким продуктам относятся, например, устрицы или более родные нам овсяные и кукурузные хлопья.

В группе риска по коронавирусу — пожилые люди с сахарным диабетом, у которых наблюдается дефицит цинка, пишет РИА Новости.

Еще один важный для иммунитета элемент это селен. Его дефицит опять-таки наблюдается у пожилых людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Для пополнения запасов селена советуют употреблять, например, бразильский орех.

И еще один важный аспект — необходимо употреблять больше воды. "Обезвоженные люди болеют всем, чем можно. Чем меньше воды, тем больше концентрация микробов", — заявила Малышева в эфире "Жить Здорово!". По ее словам, вода — один из главных защитников от коронавируса.

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