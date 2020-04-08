Популярная российская телеведущая Елена Малышева считает серьезной ситуацию с заболеванием певицы Надежды Бабкиной. Доктора медицинских наук цитирует издание «7 дней».
Надежда Бабкина. Фото: ТАСС
Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией. Артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Надежда Георгиевна лежит в бoльнице. Она в реанимации. Ситуация у нее серьезная, но, как говoрят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у нее все будет хoрошо», — прокомментировала Елена Малышева.
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Малышева рассказала о самочувствии Бабкиной
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