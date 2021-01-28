Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила категории продуктов, которые могут вызывать проблемы с памятью и спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Об этом пишет РИА Новости.
Всего медик выделила две группы потенциально опасных продуктов. В первой – продукты с большим содержанием холестерина. Это свинина, сливки и сливочное масло. Во второй – продукты, богатые медью. К ним относятся печень, почки, орехи кешью. Важно отметить: в большинстве случаев серьезные проблемы данные продукты могут принести лишь при употреблении их в больших количествах.
Чтобы сбалансировать негативный эффект, Малышева рекомендует добавить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов D и E. Например, печень трески, рыбу северных морей и подсолнечное масло.
Фото: РИА Новости
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Малышева рассказала, какие продукты могут вызвать потерю памяти
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