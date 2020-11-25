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  2. Малкина: введение обязательной маркировки некоторыми государствами-членами ЕАЭС не оказало значительного влияния на взаимную торговлю

Малкина: введение обязательной маркировки некоторыми государствами-членами ЕАЭС не оказало значительного влияния на взаимную торговлю

Введение обязательной маркировки Россией на некоторую продукцию не оказало значительного влияния на взаимную торговлю в ЕАЭС. Об этом во время брифинга сообщила помощник Председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. Она напомнила, что обязательная маркировка предполагает ввоз в Россию уже промаркированной продукции, а это в свою очередь требует от участников оборота такой продукции перестройки бизнес-процессов, переоборудования предприятий, а также внедрения информационных технологий.


 Конечно, все эти преобразования влекут за собой определенные затраты. Достаточно активно к введению маркировки обуви на территории России готовилась Республика Беларусь, и введение маркировки с 1 июля текущего года не оказало значительного влияния на взаимную торговлю этими товарами между двумя странами. Статистика за сентябрь демонстрирует постепенное восстановление объемов взаимной торговли и в других государствах – членах.

Ия Малкина подчеркнула, что что до введения обязательной маркировки на территории России проводятся добровольные эксперименты.

 В среднем эксперимент по маркировке длится не менее года. Предприятия государств – членов, которые экспортируют такую продукцию на территорию РФ и заинтересованы в дальнейшем осуществлять торговлю, обычно участвуют в таких экспериментах и, конечно, быстрее перестаиваются под новые условия ведения бизнеса.

Фото: БЕЛТА
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