Малкина: все мероприятия первого этапа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС выполнены

Все мероприятия первого этапа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС выполнены. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК.
– Главами государств одобрен переход ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Все мероприятия первого этапа (2018 –2021 годы) выполнены.
Ия Малкина также напомнила, что распоряжением Межправсовета от 19 ноября утвержден План мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами до 2024 года.
– Советом руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств – членов ЕАЭС определен комплекс мер, необходимых для возобновления свободного перемещения граждан государств-членов по территории ЕАЭС.
Фото: архив БЕЛТА