В Евразийской экономической комиссии год председательства Беларуси в органах ЕАЭС оценивают как плодотворный. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, задачи были поставлены амбициозные, и, несмотря на объективные сложности, за год удалось осуществить большинство пунктов плана по реализации обращения Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
– В целом до 2025 года будет обеспечена разработка и вступление в силу более 30 актов органов союза.
Среди результатов года Ия Малкина отметила принятие нескольких актов по переходу к единой или общей политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте.
– Проработаны возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в ЕАЭС. Продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширению использования национальных валют государств ЕАЭС во взаимных расчетах, девалютизации экономик стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства.
Также, по ее словам, инициирован ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Активизирована работа по устранению препятствий на внутреннем рынке союза и многое другое.
Фото: БЕЛТА
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Малкина: в ЕЭК год председательства Беларуси оценивают как плодотворный
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