Малкина: в ЕАЭС за девять месяцев практически на треть увеличился экспорт сельхозпродукции

В ЕАЭС растут объемы экспорта. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, за девять месяцев этого года практически на треть увеличился экспорт сельхозпродукции. Речь идет в первую очередь о мясных и молочных товарах.

– В аграрной сфере мы также фиксируем положительную динамику импортозамещения. Если в 2014 году импорт сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС оценивался более чем в 40 млрд долларов, то в текущем году, по данным за девять месяцев, он составил 24 млрд долларов.

Ия Малкина отметила, что в целом благодаря проводимой странами работе в ЕАЭС есть большой потенциал по наращиванию собственного производства как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для расширения возможностей экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Официальный представитель ЕЭК подчеркнула, что анализ, проведенный промышленным блоком Комиссии показал, что в структуре рынка продукции обрабатывающей промышленности ЕАЭС преобладают поставки продукции производителями государств-членов на свои национальные рынки – за счет таких поставок формируется практически 2/3 емкости общего рынка.

– Импорт из третьих стран формирует чуть менее 30% общего рынка, а вклад взаимных поставок продукции обрабатывающей промышленности между государствами составляет около 5% емкости общего рынка. Так, в 2020 году продукция, произведенная в государствах союза, сформировала более 65,3% рынка, взаимные поставки – 5,2%, в результате чего на долю импорта из третьих стран пришлось 29,5% продукции, представленной на рынке ЕАЭС. В текущем году, по нашей оценке, доля импортной продукции существенно не изменится.

По ее словам, по сравнению с 2019 годом наибольшее наращивание доли национального производства на рынке союза произошло в фармацевтической промышленности, металлургии, деревообработке, химической промышленности, автомобилестроении, а также производстве одежды.

– Если говорить о взаимных поставках, то наибольшую долю составляет продукция кожевенно-обувной промышленности, автомобилестроения, целлюлозно-бумажной промышленности, – резюмировала Ия Малкина.

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