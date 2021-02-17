В 2020 году снижение ВВП в ЕАЭС было менее существенным по сравнению с другими странами мира. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
Фото из архива БЕЛТА
– Департамент макроэкономической политики Комиссии представил обновленные прогнозы по ВВП. В 2020 году снижение ВВП по Союзу в целом составит «-3,1» – «-2,9%», что свидетельствует о том, что спад был менее существенным по сравнению с другими странами мира. Для сравнения: в США и ЕС падение ВВП составило 3,5% и 7,6% соответственно, Китай завершил 2020 год с приростом ВВП на 2,3%.
По ее словам, 2020 год показал, что реализация совместных мер поддержки экономической активности позволяет не только сгладить последствия пандемии и сокращения внешнего спроса, но и заложить основы положительных структурных изменений в экономиках стран союза.
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Малкина: в 2020 году снижение ВВП в ЕАЭС было менее существенным по сравнению с другими странами мира
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