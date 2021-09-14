Малкина: утверждены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в ЕАЭС

Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК. По ее словам, всего на рассмотрение было вынесено 27 вопросов.





– Документ закрепил намерения государств союза обеспечивать продовольственную безопасность за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли и снижения зависимости от импорта из третьих стран.

По словам официального представителя ЕЭК, для этого страны нацелены повышать эффективность производства, развивать сотрудничество в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, селекции и семеноводства, а также племенного животноводства.

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