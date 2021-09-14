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  2. Малкина: утверждены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в ЕАЭС

Малкина: утверждены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности в ЕАЭС

Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК. По ее словам, всего на рассмотрение было вынесено 27 вопросов.


Документ закрепил намерения государств союза обеспечивать продовольственную безопасность за счет собственного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли и снижения зависимости от импорта из третьих стран.

По словам официального представителя ЕЭК, для этого страны нацелены повышать эффективность производства, развивать сотрудничество в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, селекции и семеноводства, а также племенного животноводства.

sichevich@sb.by

Фото БЕЛТА

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