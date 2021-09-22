Малкина: соглашение о применении навигационных пломб в ЕАЭС может быть ратифицировано в 2022 году

Страны ЕАЭС в 2022 году могут ратифицировать соглашение о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, ЕЭК до конца года подготовит проект соответствующего соглашения.





– Работа над ним ведется около 5 лет и в настоящее время находится на завершающем этапе. Комиссия рассчитывает до конца текущего года подготовить его для подписания главами государств ЕАЭС. Ожидаем, что к середине 2022 года соглашение может быть ратифицировано странами.

Ия Малкина проинформировал, что проект соглашения предусматривает установку технического устройства, функционирующего на основе технологии навигационных спутниковых систем, на грузовые контейнеры с товарами, перемещаемыми железнодорожным и автомобильным транспортом в рамках международных перевозок. Документ определяет объекты отслеживания, виды транспорта, которыми они перевозятся, случаи и условия отслеживания перевозок.

– В частности, объектами отслеживания является подакцизная продукция, санкционные товары, товары, перевозимые под процедурой таможенного транзита и иные объекты, определяемые Комиссией. Во всех странах ЕАЭС уже определены национальные операторы, которые будут отслеживать перевозки, вопросы их взаимодействия будут отражены в отдельном соглашении.

Официальный представитель ЕЭК отметила, что применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в союзе. Для этого будет осуществляться мониторинг контрольных мероприятий путем обмена информацией между контролирующими органами наших стран.

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