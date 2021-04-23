С 1 января 2023 года в ЕАЭС перейдут на союзный формат сертификата GMP при выдаче сертификатов на лекарственные средства, производимые на экспорт.
Об этом во время брифинга по итогам прошедшего заседания Совета ЕЭК сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. Также она сообщила, что Совет ЕЭК принял решение, в соответствии с которым производители лекарств смогут предоставлять национальные документы, подтверждающие соответствие требованиям GMP, при регистрации лекарственных средств в союзе до конца 2024 года.
– Получить национальные сертификаты GMP в союзе можно будет до конца 2021 года. С начала 2022 года все государства перейдут на выдачу GMP-сертификатов по Правилам надлежащей производственной практики ЕАЭС.
Таким образом, у производителей будет достаточно времени, чтобы обновить сертификаты GMP по союзному формату.
Фото: архив БЕЛТА
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Малкина: с 1 января 2023 года в ЕАЭС перейдут на союзный формат сертификата GMP при выдаче сертификатов на лекарственные средства, производимые на экспорт
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