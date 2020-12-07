Восстановление пассажирского железнодорожного сообщения между странами Евразийского экономического союза может произойти в первом квартале 2021 года. Об этом во время видеомоста сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. По ее словам, ЕЭК плотно работает над данным вопросом.
Фото из архива
– Для гармонизации в государствах союза подходов к обеспечению безопасности возобновления полноформатного железнодорожного пассажирского транспортного сообщения были выработаны соответствующие методические рекомендации Коллегии ЕЭК по определению подходов к возобновлению железнодорожного сообщения на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время проект этих рекомендаций разработан и проходит правовую экспертизу. И мы рассчитываем, что в первом квартале 2021 года они будут утверждены.
Ия Малкина также сообщила, что на этой неделе в Санкт-Петербурге Роспотребнадзор проводит Международную научно-практическую конференцию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, в которой принимают участие представители блока технического регулирования Комиссии.
– На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы научных и практических достижений в сфере противоэпидемических, лечебно-диагностических и профилактических мер, включая вакцинопрофилактику COVID-19. Представители Комиссии выступят с докладом о координации мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в союзе и примут участие в выработке рекомендаций по противодействию распространению инфекции.
Фото: БЕЛТА
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Малкина: пассажирское железнодорожное сообщение в ЕАЭС может восстановиться в первом квартале 2021 года
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