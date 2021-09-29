Малкина: одна из приоритетных задач в ЕАЭС – полноценное восстановление транспортного пассажирского сообщения между странами

Одна из приоритетных задач в ЕАЭС – полноценное восстановление транспортного пассажирского сообщения между странами. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– 27 сентября на заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЕАЭС был рассмотрен вопрос об эпидемиологической ситуации в странах по COVID-19. По информации, представленной главными санитарными врачами, снижение заболеваемости отмечается в Казахстане, в остальных государствах ситуация остается нестабильной. Учитывая ход вакцинации в государствах союза, а также рост числа людей с приобретенным в результате заболевания естественным иммунитетом, одна из приоритетных задач – восстановление транспортного пассажирского сообщения между странами в полном объеме, на доковидном уровне. Так, этой осенью восстанавливается в полном объеме транспортное сообщение между Россией и Беларусью.

Ия Малкина напомнила, что на заседании Совета ЕЭК, которое намечено на 5 октября, планируется рассмотреть проект поручения, направленного на расширение возможностей для трансграничного перемещения граждан между государствами союза всеми видами транспорта.

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