Обращение от Ирана о вступлении в ЕАЭС не поступало. Об этом во время онлайн-брифинга заявила помощник Председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.
Фото из архива БЕЛТА
- Договором о ЕАЭС, а также Порядком принятия в ЕАЭС новых членов и прекращения членства в Союзе установлено, что заинтересованное государство должно направить обращение на имя Председателя Высшего совета. Такое обращение от Ирана не поступало.
При этом Ия Малкина проинформировала, что с Ираном в настоящее время действует временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли.
- В прошлом году главами стран Союза было принято решение о начале переговоров по созданию полноценной ЗСТ. Таким образом, повестка нашего сотрудничества исключительно торговая, - резюмировала Ия Малкина.
Опубликовано:
383
Малкина: обращение от Ирана о вступлении в ЕАЭС не поступало
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter