Малкина: международный договор о формировании общего рынка газа могут подписать уже в 2022 году

Международный договор о формировании общего рынка газа могут подписать уже в 2022 году. Об этом сообщила во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, отвечая на вопрос sb.by.





– Что касается общего рынка газа, работа идет по плану – международный договор о его формировании могут подписать уже в 2022 году.

Она проинформировала, что главы государств ЕАЭС поручили обеспечить реализацию принципов ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке, основанных на недискриминационной, добросовестной конкуренции.

– Соответствующая работа ведется. В рамках общего рынка газа будет обеспечена возможность покупать этот энергоресурс на бирже. Для этого будет принят порядок биржевых торгов газом, который сегодня уже разрабатывается совместно с правительствами стран-участниц и национальными биржами, – резюмировала Ия Малкина.

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