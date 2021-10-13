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  2. Малкина: кризис энергоносителей на странах ЕАЭС никак не отразился

Малкина: кризис энергоносителей на странах ЕАЭС никак не отразился

Об этом заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.


– Кризис энергоносителей на странах ЕАЭС никак не отразился, в государствах-членах обеспечивается бесперебойная устойчивая работа всех отраслей экономики.

Она отметила, что между всеми государствами ЕАЭС заключены двусторонние межправительственные соглашения, в рамках которых обеспечивается четкая координация как по ценам, так и по объемам энергоресурсов.

– Кроме того, в ЕАЭС уполномоченные органы государств-членов ежегодно согласовывают объемы межгосударственных поставок газа, нефти и нефтепродуктов, необходимые для полного обеспечения потребностей своих государств в энергоресурсах. Соответственно, в 2020 году были согласованы объемы поставок газа, нефти и нефтепродуктов на 2021 год.

sichevich@sb.by

Фото: facebook-аккаунт

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