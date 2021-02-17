Говорить о создании рейтингового агентства В ЕАЭС к 2025 году преждевременно. Об этом во время онлайн-брифинга заявила помощник Председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина. При этом она сообщила, что Стратегией-2025 предусмотрена проработка вопросов о взаимном признании национальных рейтинговых агентств и о создании рейтингового агентства в ЕАЭС.
Фото из архива БЕЛТА
- На данный момент планируется исключительно проведение анализа целесообразности этих мер, говорить о создании рейтингового агентства к 2025 году преждевременно.
Вместе с тем Ия Малкина отметила, что интерес к этой теме связан со стремлением сформировать благоприятный инвестиционный климат в странах Союза.
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Малкина: говорить о создании рейтингового агентства в ЕАЭС к 2025 году преждевременно
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