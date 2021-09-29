Малкина: ЕЭК разрабатывает перечень мер реагирования на экономическое давление, оказываемое третьими странами на государства ЕАЭС

Торговый блок Евразийской экономической комиссии ведет активную работу по согласованию со сторонами проекта перечня возможных мер реагирования на экономическое давление, оказываемое третьими странами на государства союза. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента sb.by, во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– Главам государств планируется представить меры, которые получат максимальную поддержку государств-членов.

Ия Малкина обратила внимание, что речь идет о согласованном применении ответных мер исключительно в целях защиты экономических интересов союза.

– Добавлю, что в наибольшей степени все предложенные меры поддерживает Республика Беларусь, которая сейчас испытывает серьезное давление со стороны США, Евросоюза и Великобритании.

sichevich@sb.by



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