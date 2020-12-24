ЕАЭС выстоял в условиях пандемии COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. По ее словам, принимались меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
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– Освобождались от ввозной таможенной пошлины товары для предупреждения и предотвращения распространения коронавируса, были поддержаны отрасли промышленности, которые испытывали трудности в связи со сложной экономической обстановкой.
Ия Малкина подчеркнула, что страны ЕАЭС совместно боролись с распространением COVID-19. В частности, был утвержден «Комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
– Осуществлялся взаимный обмен информацией об эпидемиологической ситуации и проводимых противоэпидемических мероприятиях, проводились совместные научные исследования в целях разработки вакцин и диагностических тест-систем, проводилось обучение и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, разработан согласованный алгоритм реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и проведения лабораторных исследований.
Также, по ее словам, созданы зеленые коридоры для бесперебойного обеспечения международных перевозок грузов.
Фото: БЕЛТА
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Малкина: ЕАЭС выстоял в условиях пандемии COVID-19
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