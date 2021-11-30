Малина, облепиха, имбирь. Три полезных рецепта чая

Малина и мята
Кто же в морозы не пил малиновый чай? Вопрос, пожалуй, риторический. Но ставший уже привычным для белорусской зимы напиток можно разбавить свежими нотками: добавьте к варенью или ягодам веточки малинового куста и мяту. Если хотите придать чаю восточный аромат, положите в заварник палочку корицы.
Облепиха и мед
Ягоды нужно промыть и растолочь в пюре. Получившуюся смесь выложите в заварник, а сверху засыпьте любимый чай. Если же хотите, чтобы вкус был исключительно ягодным, просто залейте облепиху кипятком. В качестве полезного подсластителя отлично выступит мед. Рекомендуем цветочный.
Имбирь, лимон, специи
Черный чай с лимоном давно стал классикой. Но попробуйте добавить к нему мелко натертый имбирь, корицу, мускатный орех, бадьян – напиток сразу же преобразится. Лучше засыпать специи в заварник, а не в саму кружку, чтобы чай успел настояться.
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