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Маленькие вредины: самые непослушные дети по знаку зодиака

Характер проявляется в раннем возрасте, поэтому глядя на маленького человека, можно сделать предположение, какими чертами он будет обладать в будущем. Конечно, детям свойственно и такое поведение, которое взрослые не позволяют себе, но, тем не менее, разглядеть некоторые особенности вполне реально. Звезды утверждают, что немаловажную роль в этом играет зодиакальное созвездие, под которым родился человек. С детьми каких знаков зодиака родителям приходится несладко? Проверьте, попало ли ваше чадо в рейтинг самых непослушных.

 

5-е место. Овен

Маленькие Овны отличаются упорством и напором в достижении своих целей. «Хочу и получу!» – один из их девизов. Получить желаемое любой ценой – вот то, с чем сталкиваются родители детей-Овнов. Кроме того, дети, рожденные под этим знаком, очень любознательны. Получать новую информацию они готовы тоже любыми методами, причем совершенно не чувствуя никакой опасности, поэтому шишки и разбитые коленки их постоянные спутники.

4-е место. Близнецы

Общительность и коммуникабельность вряд ли можно назвать недостатком. Но родителей маленьких Близнецов эта неотъемлемая черта их характера может стать настоящей проблемой. Желание общаться со всеми, не смотря на возраст и прочие факторы, у детей-Близнецов проявляется слишком ярко, и если попытаться им помешать – истерики не избежать. Уйти с детской площадки добровольно – это не про маленьких представителей этого знака.

3-е место. Водолей

Родителям маленьких Водолеев следует быть начеку постоянно: полет безграничной фантазии может увести ребенка далеко от реальности. Дети-Водолеи любят проводить время в мечтаниях, увлекаться всевозможными экспериментами и опытами, поэтому, родителям просто необходимо быть на одной волне со своим чадом и поддерживать все идеи, чтобы держать их под контролем.

2-е место. Скорпион

Скорпионы с малых лет четко дают понять, что не стоит пересекать границы их личного пространства, а уж тем более влезать в их внутренний мир. Родителям детей-Скорпионов нужно просто понять, что не нужно лезть в душу тогда, когда вас не просят, просто будьте рядом, и ваше чадо обязательно это оценит. Маленькие Скорпионы склонны к обидам по мелким поводам, и выражают свой протест они, как правило, полным погружением в себя. 

1-место. Стрелец

Родителям ребенка-Стрельца приходится не просто. Посидеть, постоять, полежать, помолчать дольше пяти минут маленькие Стрельцы просто не в состоянии. При этом они творческие и увлекающиеся натуры, но без усидчивости. Маленьким представителям этого знака нужно постоянно находиться в движении и поиске нового интересного для себя занятия. Попытки заставить делать что-то одно, пусть и важное, вызовут в маленьком Стрельце бурю негодования.

Фото pixabay.com

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