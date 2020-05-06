Мальчик угнал у родителей внедорожник и поехал покупать Lamborghini

Необычный угонщик был задержан в американском Огдене, штат Юта. Пятилетний мальчик угнал внедорожник родителей, чтобы добраться до Калифорнии, где он хотел купить Lamborghini.

Фото: twitter.com/UTHighwayPatrol



Оказывается, мальчишка поругался с мамой, потому что она отказалась покупать ему дорогостоящий спорткар.

«Он решил, что возьмет ее машину и поедет в Калифорнию, где купит авто сам. При этом в его кошельке было всего три доллара», — уточнили в дорожной полиции штата.

Однако добраться до точки назначения он не сумел — ему помешал патрульный Рик Морган, который обратил внимание на подозрительный Dodge Journey, ехавший по странной траектории. Когда он увидел, кто находится за рулем, то, мягко говоря, удивился. «Когда я подошел к автомобилю, то ожидал увидеть кого-нибудь, кому нужна помощь медиков», — признался полицейский в интервью телеканалу CBS News, добавив, что ожидал увидеть за рулем инвалида.

Юный угонщик рассказал, что его зовут Адриан. По словам мальчика, он проехал по городу три километра и выехал на трассу, чтобы отправиться к сестре, которая живет в Калифорнии. При этом до педалей он доставал, сидя на самом края сиденья. Парнишка также планировал купить Lamborghini, но на воплощение мечты у него было всего три доллара.

Выяснилось, что Адриан был дома с другими детьми и старшей сестрой, которая должна была присматривать за малышами, но уснула. Родственники говорят, что мальчик никогда до этого за рулем не сидел.

Теперь прокурор определит, привлечь родителей Адриана к суду или ограничиться предупреждением.