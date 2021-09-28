Малайзия в октябре планирует начать морские круизы "в никуда"

В следующем месяце туристы в Малайзии смогут отправляться в так называемые круизы в никуда. А в 2022 году планируется восстановить путешествия между островами Пенанг, таиландским Пхукетом, а также Сингапуром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Star.
– Совет национальной безопасности в ближайшее время должен одобрить планы восстановления круизных путешествий, когда судно выходит в море и не останавливается в других портах, – пояснил руководитель компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван.
При этом от туристов не будут требовать предъявить сертификат о вакцинации. Отмечается, что круизные лайнеры будут безопасными: люди на борту мало контактируют друг с другом.
Глава компании уточнил, что уже были получены заявки от операторов крупных круизных линий для восстановления в будущем году судоходства по маршруту Сингапур – Пенанг – Пхукет. Но он добавил, что это будет зависеть от властей трех стран.
Почти год назад Сингапур прекратил круизы "в никуда", когда судно выходит в море и через несколько дней возвращается в тот же порт, не делая во время путешествия никаких остановок. Такой же проект в конце июля начал Гонконг.
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