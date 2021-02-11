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Малашко: более 90% участников ВНС имеют высшее образование

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома, выступая на VI Всебелорусском народном собрании в качестве представителя мандатной комиссии, отметил, что каждый участник сегодня испытывает чувство высокой гражданской ответственности и готов внести свой вклад в социально-экономическое развитие Беларуси, укрепление единства, мира и согласия в обществе, суверенитета нашего государства:


«Абсолютное большинство участников из числа избранных, а также парламентариев зарегистрировались и присутствуют на нашем форуме – 2370 человек. Это достойные и уважаемые представители всех регионов Беларуси. Люди, которые своим трудом и активной гражданской позицией заслужили авторитет своих коллективов и среди населения, имеют необходимый профессиональный и жизненный опыт».

Во время выступления Малашко рассказал,  что среди участников собрания 1163 – депутаты местных Советов депутатов всех уровней, 1061 – члены крупнейших общественных объединений. Депутатов Палаты представителей – 104. Членов Совета Республики – 54. «Состав участников отражает социальную структуру белорусского общества.  В числе избранных 269 рабочих и тружеников села (11,4 процента), 211 инженеров и технических работников  (8,9%), 613 представителей социально-культурной сферы и СМИ (25,8%),424  руководителя предприятий и организаций (19,9%), 352 руководящих работника государственного управления. 100 человек представляют правоохранительные органы и МЧС, 64  – частный бизнес, 36 студентов и учащихся», – отметил Валерий Малашко.

Он также озвучил анализ возрастной структуры народного представительства, отметив, что в зале собрались все поколения. «Самая многочисленная группа –в возрасте от 41 года до 50 лет (36% участников), почти каждый третий – в возрасте от 51 до 60 лет, 17,4% – от 31 до 40 лет, 10,7% –люди старше 60 лет, 6% –молодежь до 30 лет». Самый молодой участник собрания – Диана Жукова, студентка первого курса Белорусского государственного экономического университета. Самый опытный – Алексей Комар, председатель Коммунистической партии Беларуси. Также, по словам Малашко, в работе собрания принимают участие 860 женщин.

Выступая, Малашко отметил, что более 90% имеют высшее образование, ученые степени и звания – 65 участников форума, присутствуют два Героя Беларуси. В числе собравшихся также люди, чьи заслуги перед Отечеством высоко оценены государством и народом. 380 участников удостоены государственных наград, 68 из них присвоено почетное звание.

«Глубоко символично, что в Год народного единства здесь собрались представители  основных конфессий и национальностей. Мы также приветствуем зарубежных гостей, глав дипломатических миссий, представителей межгосударственных объединений и международных организаций, белорусской диаспоры за рубежом», – отметил Малашко.

Фото: БЕЛТА
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