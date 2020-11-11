Каждый произведенный БелАЭС киловатт-час должен использоваться рационально. Такое мнение высказал заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко на онлайн-конференции "Беларусь – энергоэффективная страна" в пресс-центре БЕЛТА.
"Электроэнергия, которую мы получим от БелАЭС, имеет стоимость и себестоимость, и Беларусь обязана за нее возвращать кредитные ресурсы. Соответственно, каждый киловатт-час, который будет отпущен от БелАЭС, должен быть использован рационально. Каждый киловатт-час, который будет использован внутри страны, должен принести прибыль, – подчеркнул директор департамента. – Рассуждения, что электроэнергия БелАЭС станет для конечного потребителя бесплатной и что ее можно будет транжирить, неверные".
Михаил Малашенко сообщил, что электроэнергия, которая будет произведена на БелАЭС, в основном станет использоваться внутри страны. "Для этого разработана соответствующая программа и приняты определенные решения Правительства. В том числе никто не исключает, что при экономически выгодном предложении от зарубежных партнеров по покупке электрической энергии от БелАЭС эта электроэнергия при экономической целесообразности будет поставляться за пределы Беларуси", – добавил он.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
247
Малашенко: каждый произведенный БелАЭС киловатт-час должен использоваться рационально
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter