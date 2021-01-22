Malanka и спасательный отряд «Ангел» приглашают на благотворительный слет электрокаров

Сеть ЭЗС Malanka и сообщество электромобилистов Беларуси 23 января впервые проводят благотворительный слет. Организаторы приглашают принять участие всех водителей, у кого уже есть электрокар и тех, кто интересуется экологичным транспортом.
Фото носит иллюстративный характер
Мероприятие начнется в 11:00 по адресу Дунина-Марцинкевича 2/1, на базе поисково-спасательного отряда «Ангел». Участников просят зарегистрироваться заранее и не забыть включить ближний свет фар, чтобы обозначить свое участие в слете.
«Включенные фары – это способ организаторов обратить внимание на то, что поисково-спасательный отряд “Ангел” нуждается в волонтерах, которые ищут пропавших людей, и тем самым дают надежду и свет родным пропавшего человека», – объясняют организаторы слета.
В начале мероприятия «Ангелы» расскажут о том, сколько человек найдено силами отряда за время его существования, а также как самому стать волонтером. Представители «Белоруснефти» передадут отряду сертификат на топливо, необходимого для заправки автомобилей, а также предоставят возможность заряжать электромобили волонтеров бесплатно в течение месяца. Кроме того, все желающие смогут перечислить деньги на закупку фонарей для поисково-спасательного отряда «Ангел», которые очень нужны для поиска пропавших людей в темное время суток.
«Нам приходится искать заблудившихся в лесу людей чаще всего летом и осенью, когда грибной сезон в разгаре. Осенью темнеет рано, температура опускается ниже нуля и человек рискует получить переохлаждение, поэтому поиски до утра отложить нельзя, тогда фонари очень выручают волонтеров. Автопомощь также необходима «Ангелам» и тогда, когда нужно искать людей за сотни километров от города, и в городе, когда нужно проехать не один десяток километров в поисках пропавшего человека», – рассказал Сергей Коган, организатор и руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел».
«Мы впервые проводим слет электромобилистов. В 2020 году в Беларуси было зарегистрировано 1600 электрокаров и появилось целое сообщество инициативных электромобилистов. По прогнозам Malanka, к концу 2021 года в Беларуси будет более 10 000 электрокаров, и мы верим в то, что наше сообщество будет расти и пополняться новыми участниками, а значит, и слеты электромобилистов могут стать хорошей традицией», – подчеркнул представитель Malanka.
Фото из архива БЕЛТА
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Malanka и спасательный отряд «Ангел» приглашают на благотворительный слет электрокаров
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