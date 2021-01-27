Телеведущий Андрей Малахов назвал самые популярные выпуски своей программы «Прямой эфир» на канале «Россия-1» за 2020 год, сообщает Lenta.ru.
На первом месте – выпуск «Не стало Валентины Легкоступовой. Кто виновен в гибели певицы?». Он собрал у экранов примерно 19,2% людей, которые смотрели в момент трансляции телевизор.
Следующую строчку заняла передача «Михаил Ефремов на нарах. Тайны другого следствия». Центром обсуждения стала судьба российского актера, который сел за руль в нетрезвом состоянии – по его вине погиб человек. Эта передача получила долю в 18,6%. На третьей позиции расположилось продолжение этой истории, но уже под названием «Что задумал Михаил Ефремов? Опять Пашаев и свидетели его» с 18,2%.
Замыкает четверку лидеров выпуск «Жене – 73, мужу – 32. Неравный брак трещит по швам». Долю телезрителей, смотревших его, ведущий не уточнил.
– Это была очень интересная программа, потому что в их доме живет нечистая сила – барабашка, который заставляет жену ходить и покупать мужу пиво. И если она не покупает, то таинственный житель начинает все крушить, – пояснил Малахов популярность того выпуска, добавив, что «все были в шоке от просмотра».
Телеведущий также раскрыл некоторые подробности съемок своей второй передачи «Привет, Андрей». Он отметил, что забытые звезды идут сниматься на программу с радостью, а некоторых «избалованных вниманием артистов» приходится уговаривать годами. Например, актрису Ирину Алферову Малахов приглашал к себе на эфир 4 года.
Фото: ytro.ru
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Малахов назвал самые популярные выпуски своей передачи
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