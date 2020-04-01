Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.6
EUR: 2.85
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Максимум фасованного товара, дистанция в очереди не менее одного метра — рекомендации Брестского облисполкома

Максимум фасованного товара, дистанция в очереди не менее одного метра — рекомендации Брестского облисполкома

Брестский облисполком посоветовал организациям торговли и общественного питания провести комплекс мероприятий по профилактике возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Документ размещен на официальном сайте облисполкома, пишет БЕЛТА.



Собственники должны поставить в местах скопления людей (на входе, в фойе, торговых залах, санузлах) дозаторы с антисептиками для обработки рук. Тесно контактирующему с посетителями персоналу советуют работать в перчатках и защитных масках. Торговым объектам нужно обеспечить максимальную реализацию товаров в фасованном виде, в том числе кондитерских и хлебобулочных изделий, сухофруктов. Также нужно организовать дистанцию между покупателями в очереди на расстоянии 11,5 м.

Объектам общественного питания предлагают ограничить время работы (в том числе ночным клубам и караоке-барам) до 23.00. Расстояние между столами должно быть не меньше 1,5 м. Временно следует приостановить оказание услуг по курению кальяна.

Убирать помещения необходимо с использованием дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, регулярно обрабатывать оборудование, витрины, прилавки, поручни, тележки, покупательские корзины. Транспортные средства для перевозки товаров рекомендовано мыть с применением дезсредств с наружной и внутренней сторон.

Для своевременного выявления и изоляции заболевших у персонала дважды в смену будут измерять температуру.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Неизвестный «заминировал» все самолеты в питерском аэропорту Пулково
В Минздраве рассказали, как изоляция контактов первого уровня влияет на работу системы здравоохранения
БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы
Максимум фасованного товара, дистанция в очереди не менее одного метра — рекомендации Брестского облисполкома
Белорусской разработкой для снижения количества аварий при ремонте дорог заинтересовались Россия и Украина
День открытых дверей в БГУИР пройдет 4 апреля в онлайн-формате
В посольстве объяснили, как белорусы могут вылететь домой из Китая
Горецкий механизатор подозревается в хищении ста литров дизтоплива
Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 апреля прямые телефонные линии
В Конго 20 человек погибли при обрыве ЛЭП
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократам хочется диктатуры. Погорячее
Треть продукции предприятий Министерства промышленности инновационная
В Минске на перекрестке столкнулись Audi и Jeep
«Стремящийся спид-трэш» и постирония на первое апреля. Группа «Радиоволна» выступила на онлайн-квартирнике «Альфа Радио»
МАРТ: цены в договорах госзакупки лекарств и медизделий можно изменить до 1 июля
Минздрав: на 100 тысяч населения у нас 38 аппаратов ИВЛ
Утвержден порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства
МИД Беларуси: любые заявления должны основываться на достоверной информации и фактах, а не на домыслах и слухах
Макей обсудил с главой МИД ОАЭ развитие ситуации с COVID-19
Защищают ли прививка БЦЖ и ежегодная вакцинация от гриппа при коронавирусе?
УЕФА возобновит еврокубки не ранее июля
Авторы
СКАНИРУЙТЕ