Максимум фасованного товара, дистанция в очереди не менее одного метра — рекомендации Брестского облисполкома

Собственники должны поставить в местах скопления людей (на входе, в фойе, торговых залах, санузлах) дозаторы с антисептиками для обработки рук. Тесно контактирующему с посетителями персоналу советуют работать в перчатках и защитных масках. Торговым объектам нужно обеспечить максимальную реализацию товаров в фасованном виде, в том числе кондитерских и хлебобулочных изделий, сухофруктов. Также нужно организовать дистанцию между покупателями в очереди на расстоянии 11,5 м.Объектам общественного питания предлагают ограничить время работы (в том числе ночным клубам и караоке-барам) до 23.00. Расстояние между столами должно быть не меньше 1,5 м. Временно следует приостановить оказание услуг по курению кальяна.Убирать помещения необходимо с использованием дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, регулярно обрабатывать оборудование, витрины, прилавки, поручни, тележки, покупательские корзины. Транспортные средства для перевозки товаров рекомендовано мыть с применением дезсредств с наружной и внутренней сторон.Для своевременного выявления и изоляции заболевших у персонала дважды в смену будут измерять температуру.