Максимальный с апреля прирост случаев коронавируса зафиксировали в Турции

На минувшей неделе в Турции зафиксировали максимальный с апреля суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат теста на COVID-19 в среду получили 30 563 пациента. Новый показатель стал самым высоким с 30 апреля текущего года, передает РИА Новости.
Суточный прирост числа инфицированных 16 апреля 2021 года в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне – первой половине июля он сложился на уровне на уровне 5–7 тысяч, однако с середины июля снова стал увеличиваться. Максимальное количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в Турции было зарегистрировано 30 апреля – 394.
"Сегодня сделано 355 015 тестов, выявлено 30 563 новых случая COVID-19, умерли 188 человек", – уточнили в минздраве страны.