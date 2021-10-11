Максимальный с апреля прирост случаев коронавируса зафиксировали в Турции

Суточный прирост числа инфицированных 16 апреля 2021 года в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне – первой половине июля он сложился на уровне на уровне 5–7 тысяч, однако с середины июля снова стал увеличиваться. Максимальное количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в Турции было зарегистрировано 30 апреля – 394.– уточнили в минздраве страны.