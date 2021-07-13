Максимальный балл на ЦТ по всемирной истории набрали 4 абитуриента

уточнилОтмечается, что в настоящее время абитуриенты могут узнать свои результаты по предмету в личных кабинетах на сайте РИКЗ.На вступительные испытания по всемирной истории записались по меньшей мере 1,2 тыс. человек, из которых 171 на тестирование не пришел.