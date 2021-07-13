На централизованном тестировании по всемирной истории (новейшее время) максимальное количество баллов получили 4 абитуриента, передает БЕЛТА.
– На 100 баллов написали 4 человека. Абитуриентов с нулевым результатом нет, – уточнил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Отмечается, что в настоящее время абитуриенты могут узнать свои результаты по предмету в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
На вступительные испытания по всемирной истории записались по меньшей мере 1,2 тыс. человек, из которых 171 на тестирование не пришел.
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Максимальный балл на ЦТ по всемирной истории набрали 4 абитуриента
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