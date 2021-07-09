Максимальный балл на ЦТ по химии – у 24 абитуриентов

Архивное фото

– отметил Юрий Миксюк.Абитуриенты уже могут узнать, как они сдали экзамен, в личных кабинетах на сайте РИКЗ.Всего сдавать тестирование по химии собирались более 10,5 тысячи абитуриентов. На испытание не пришел 651 человек.ЦТ в Беларуси началось 16 июня с белорусского языка. Последний экзамен по основному графику по всемирной истории (новейшее время) состоялся 8 июля. Всего на централизованное тестирование в республике зарегистрировались более 62 тысяч человек.