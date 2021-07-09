Высший балл – 100 – на централизованном тестировании по химии набрали 24 абитуриента. Такую цифру назвал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, передает БЕЛТА.
Архивное фото
«На 100 баллов написали 24 человека. Четыре человека показали нулевой результат», – отметил Юрий Миксюк.
Абитуриенты уже могут узнать, как они сдали экзамен, в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
Всего сдавать тестирование по химии собирались более 10,5 тысячи абитуриентов. На испытание не пришел 651 человек.
ЦТ в Беларуси началось 16 июня с белорусского языка. Последний экзамен по основному графику по всемирной истории (новейшее время) состоялся 8 июля. Всего на централизованное тестирование в республике зарегистрировались более 62 тысяч человек.
Опубликовано:
697
Максимальный балл на ЦТ по химии – у 24 абитуриентов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter