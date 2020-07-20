Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов

, – рассказал Юрий Миксюк.Результаты ЦТ по истории Беларуси уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. В этом году испытание проходило 12 июля. Сдавать его планировали 17,2 тысячи абитуриентов. Из зарегистрированных не явились около 9,4%. Не прошли по медицинским показаниям два человека. Удаленных за нарушения не было.Как сообщалось, 16 июля завершился основной этап ЦТ. Тот, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, сможет пройти его в резервные дни. Их три – 19, 21 и 23 июля. На испытание зарегистрировались 1335 человек.ЦТ в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. В каждой области определен пункт сдачи ЦТ, всего их шесть. Тестирование проходит на базе Белорусского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Брестского государственного технического университета, Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого.Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, – с 29 июля.