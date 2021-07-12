Максимальное количество баллов на централизованном тестировании по физике получили 45 абитуриентов, информирует БЕЛТА.
– На 100 баллов написали 45 человек. 25 абитуриентов показали нулевой результат, – подчеркнул директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Результаты вступительных испытаний по физике в настоящее время можно посмотреть в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
На ЦТ по физике записались 18,2 тыс. человек. На испытания не пришли 1210 абитуриентов.
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Максимальный балл на ЦТ по физике набрали 45 абитуриентов
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