На централизованном тестировании по биологии максимальное количество баллов набрали 76 абитуриентов, информирует БЕЛТА.
– На 100 баллов написали 76 человек. Семь человек показали нулевой результат, – уточнил информацию директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
В настоящий момент результаты вступительных испытаний по биологии можно посмотреть в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
На тестирование по данному предмету зарегистрировались по меньшей мере 20,1 тыс. человек. На ЦТ не пришел 1181 абитуриент.
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Максимальное количество баллов на ЦТ по биологии набрали 76 абитуриентов
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