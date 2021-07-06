Максимальное количество баллов на ЦТ по биологии набрали 76 абитуриентов

– уточнил информациюВ настоящий момент результаты вступительных испытаний по биологии можно посмотреть в личных кабинетах на сайте РИКЗ.На тестирование по данному предмету зарегистрировались по меньшей мере 20,1 тыс. человек. На ЦТ не пришел 1181 абитуриент.