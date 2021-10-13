Максим Угляница: определенная магия радио ушла, но его теперь можно смотреть

– подчеркнул он.Рассуждая о том, что канал стал активно осваивать интернет-пространство, руководитель отметил:Людям, которых сегодня приглашают в радиоэфир, журналист посоветовал уточнять, будет ли вестись съемка.Максим Угляница добавил, что радио может проигрывать по оперативности, но оно всегда впереди в плане достоверности информации.