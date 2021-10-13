SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Максим Угляница: определенная магия радио ушла, но его теперь можно смотреть

Максим Угляница: определенная магия радио ушла, но его теперь можно смотреть

Об этом заявил в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" главный директор Первого национального канала Белорусского радио Максим Угляница. 


– Определенная магия радио ушла. Та самая, когда мы слушаем голос и думаем, кто же там. Но теперь радио можно смотреть , – подчеркнул он. 

Рассуждая о том, что канал стал активно осваивать интернет-пространство, руководитель отметил:

– Визуализация [съемка радиоэфира] не значит, что все кинулись и смотрят только канал. У нас просто появилась еще одна возможность. Некоторые действительно лучше воспринимают картинку. 

Людям, которых сегодня приглашают в радиоэфир, журналист посоветовал уточнять, будет ли вестись съемка. 

Максим Угляница добавил, что радио может проигрывать по оперативности, но оно всегда впереди в плане достоверности информации.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы