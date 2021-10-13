Максим Угляница: определенная магия радио ушла, но его теперь можно смотреть

Об этом заявил в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" главный директор Первого национального канала Белорусского радио Максим Угляница.
– Определенная магия радио ушла. Та самая, когда мы слушаем голос и думаем, кто же там. Но теперь радио можно смотреть , – подчеркнул он.
Рассуждая о том, что канал стал активно осваивать интернет-пространство, руководитель отметил:
– Визуализация [съемка радиоэфира] не значит, что все кинулись и смотрят только канал. У нас просто появилась еще одна возможность. Некоторые действительно лучше воспринимают картинку.
Людям, которых сегодня приглашают в радиоэфир, журналист посоветовал уточнять, будет ли вестись съемка.
Максим Угляница добавил, что радио может проигрывать по оперативности, но оно всегда впереди в плане достоверности информации.