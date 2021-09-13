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  2. МакSим рассказала, вернется ли она на сцену после болезни

МакSим рассказала, вернется ли она на сцену после болезни

Этим летом певица МакSим перенесла тяжелую пневмонию. Девушка была на волосок от смерти. Около месяца назад она вышла из состояния комы, поправилась и теперь чувствует себя хорошо. В своем первом большом интервью в программе "Осторожно: Собчак" исполнительница рассказала, планирует ли она перезапускать свою карьеру на фоне этих событий. 
– Мне нельзя петь в ближайшее время. Также нельзя летать на самолете, нежелательны и дальние поездки. Я сейчас планирую посвятить себя своей школе искусств, обучать детей и заниматься ими. Это мое давнее желание. Как раз после ее открытия я попала в больницу. Были проблемы со зданием, теперь я смогла приобрести свое, – рассказала о творческих планах знаменитость. 

Девушка добавила, что реализовала эту идею исключительно за свои деньги. По ее словам, это довольно серьезные расходы. 

Собчак задала вопрос, откуда у певицы такие суммы:

– Я много работала. Большинство популярных артистов любят красиво погулять. А я – нет, – пояснила артистка. 

Говоря о перенесенной болезни, певица отметила, что не боялась коронавируса. Ей казалось, что все это очень далеко.  

Фото: instagram.com/maksimartist
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