МакSим намекнула о возможном дуэте с Моргенштерном

Фото: vmo24.ru
В публикации девушка поблагодарила не только своего тренера, но и Моргенштерна за музыкальное сопровождение. Тем самым она дала очередной повод говорить о возможном творческом союзе. Но вот фанаты, видимо, не в восторге от таких новостей:
«Только не Моргенштерн... Мариш, не опускайся до его уровня, прошу», – написала Мэри.
«Ну, Максим, у тебя такие лиричные песни, и Моргенштерн – срочно его убрать из репертуара!!!!!», – поделился мнением Виктор.
В комментариях подписчики отметили и отличный внешний вид девушки. Им понравилась ее физическая форма – действительно, МакSим не выглядит на свои 37 лет и больше похожа на студентку.