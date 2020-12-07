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  2. МакSим намекнула о возможном дуэте с Моргенштерном

МакSим намекнула о возможном дуэте с Моргенштерном

Исполнительница лирического трека «Знаешь ли ты» опубликовала в Инстаграм видео, на котором она занималась боксом под песню рэпера Моргенштерна. Поклонники предположили, что певица намеревается записать дуэт со скандальным музыкантом. 

Фото: vmo24.ru

В публикации девушка поблагодарила не только своего тренера, но и Моргенштерна за музыкальное сопровождение. Тем самым она дала очередной повод говорить о возможном творческом союзе. Но вот фанаты, видимо, не в восторге от таких новостей:

«Только не Моргенштерн... Мариш, не опускайся до его уровня, прошу», – написала Мэри. 

«Ну, Максим, у тебя такие лиричные песни, и Моргенштерн – срочно его убрать из репертуара!!!!!», – поделился мнением Виктор. 

В комментариях подписчики отметили и отличный внешний вид девушки. Им понравилась ее физическая форма – действительно, МакSим не выглядит на свои 37 лет и больше похожа на студентку. 
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