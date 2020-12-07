МакSим намекнула о возможном дуэте с Моргенштерном

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В публикации девушка поблагодарила не только своего тренера, но и Моргенштерна за музыкальное сопровождение. Тем самым она дала очередной повод говорить о возможном творческом союзе. Но вот фанаты, видимо, не в восторге от таких новостей:– написала Мэри.– поделился мнением Виктор.В комментариях подписчики отметили и отличный внешний вид девушки. Им понравилась ее физическая форма – действительно, МакSим не выглядит на свои 37 лет и больше похожа на студентку.