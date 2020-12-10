Максим Фадеев считает, что нужно закрыть «Дом-2»

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Фадеев раскритиковал действия блогера – после инцидента он продолжил вести стрим. И подписчики никак не отреагировали на это. Продюсер считает, что все они – не люди, а звери.
– Я считаю, что нужно вычислять и тех, кто ведет эфиры, и зрителей. Да и в целом людей, которые принимают участие во всем этом, – высказался продюсер на видео.
Подписчики согласились с мнением Максима Фадеева:
– Жаль! Что это никого не волнует, а болезнь прогрессирует. Таких людей раньше в психиатрические клиники клали, лечили, контролировали. Спасибо Максим за актуальную тему, – написала Танзиля.
– Максим, мне жутко страшно за это поколение, у меня волосы дыбом встали... Не смогла дослушать даже до конца... Как могу, стараюсь внукам донести, что такое доброта, милосердие и прочее... Но боюсь, что же их ждет в будущем, – прокомментировала Татьяна.
Многие сошлись во мнении, что мир сошел с ума и проблемы в сети нужно решать на государственном уровне.
Подписчица Лариса предложила начать с телепроекта «Дом-2».
– Согласен! На 1000000000 процентов этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери! – поддержал ее инициативу Максим Фадеев.
Негативно о шоу высказывалась и актриса Настасья Самбурская. Это очень возмутило Ольгу Бузову, которая, кстати, работает на шоу уже 16 лет.