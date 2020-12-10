Максим Фадеев считает, что нужно закрыть «Дом-2»

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Фадеев раскритиковал действия блогера – после инцидента он продолжил вести стрим. И подписчики никак не отреагировали на это. Продюсер считает, что все они – не люди, а звери.– высказался продюсер на видео.Подписчики согласились с мнением Максима Фадеева:– написала Танзиля.– прокомментировала Татьяна.Многие сошлись во мнении, что мир сошел с ума и проблемы в сети нужно решать на государственном уровне.Подписчица Лариса предложила начать с телепроекта «Дом-2».– поддержал ее инициативу Максим Фадеев.Негативно о шоу высказывалась и актриса Настасья Самбурская. Это очень возмутило Ольгу Бузову, которая, кстати, работает на шоу уже 16 лет.