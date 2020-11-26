Знаменитый российский актер раскрыл подробности своей личной жизни в интервью программе «Однажды», сообщает РИА Новости.
– Мне кажется, что даст Бог. Значит, мне он пока такое испытание не предоставил, – поделился Аверин.
Актер не страдает от одиночества, так как все время находится среди людей и ему редко удается оставаться наедине с собой. Аверин даже шутит на тему про стакан воды в старости:
– Прожил человек, нарожал много детей, лежит на смертном одре и говорит: "А пить-то и не хочется."
На днях артист отметил 45-летний юбилей. Аверин рассказал, что чувствует себя прекрасно и не боится данной цифры. За свою жизнь он точно понял: «надо сегодняшнюю минуту любить».
Напомним, российский актер Максим Аверин известен по сериалам «Глухарь», «Склифосовский» и многим другим. Артист работает в Московском академическом театре сатиры. Имеет звание "Заслуженный артист России".
Фото: kino-teatr.ru
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Максим Аверин объяснил, почему в 45 лет он еще холостяк
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