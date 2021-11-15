Макрон и Путин по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Как сообщает сайт Президента России, во время разговора затронута сложившаяся ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси.