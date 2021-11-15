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Макрон и Путин по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили кризис на польско-белорусской границе, сообщил источник в Елисейском дворце. Лидеры уверены в необходимости деэскалации кризиса с мигрантами, сообщает РИА Новости.  

Фото: БЕЛТА

Как сообщает сайт Президента России, во время разговора  затронута сложившаяся ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Беларуси.  
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