В понедельник, 12 июля, запланировано выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Предполагается, что французский лидер сделает важное заявление, вызванное ухудшением ситуации с COVID-19. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на администрацию президента.
Выступление начнет транслироваться в 20:00 (21:00 МСК) из Елисейского дворца.
Сейчас дельта-штамм коронавируса стремительно распространяется в стране. Больше других страдают Иль-де-Франс, департамент Ланды на юго-западе и большая часть южного и юго-восточного региона Прованс - Альпы - Лазурный берег.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, ссылаясь на мнение экспертов, отметил, что "дельта" в эту субботу или воскресенье может стать доминирующим штаммом во Франции.
Опубликовано:
767
Макрон 12 июля сделает заявление по эпидемической ситуации во Франции
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter