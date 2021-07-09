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Макрон 12 июля сделает заявление по эпидемической ситуации во Франции

В понедельник, 12 июля, запланировано выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Предполагается, что французский лидер сделает важное заявление, вызванное ухудшением ситуации с COVID-19. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на администрацию президента. 


Выступление начнет транслироваться в 20:00 (21:00 МСК) из Елисейского дворца.

Сейчас дельта-штамм коронавируса стремительно распространяется в стране. Больше других страдают Иль-де-Франс, департамент Ланды на юго-западе и большая часть южного и юго-восточного региона Прованс - Альпы - Лазурный берег.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, ссылаясь на мнение экспертов, отметил, что "дельта" в эту субботу или воскресенье может стать доминирующим штаммом во Франции. 
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Фото: РЕЙТЕР
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