Макрон 12 июля сделает заявление по эпидемической ситуации во Франции

Выступление начнет транслироваться в 20:00 (21:00 МСК) из Елисейского дворца.Сейчас дельта-штамм коронавируса стремительно распространяется в стране. Больше других страдают Иль-де-Франс, департамент Ланды на юго-западе и большая часть южного и юго-восточного региона Прованс - Альпы - Лазурный берег.Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, ссылаясь на мнение экспертов, отметил, что "дельта" в эту субботу или воскресенье может стать доминирующим штаммом во Франции.