«Маккаби» проиграл «Зальцбургу» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

На предыдущей стадии отбора чемпион Израиля, напомним, оставил не у дел брестское «Динамо» – 1:0. А потому, конечно, любопытно последить за дальнейшими маршрутами «Маккаби» в еврокубках.В противостоянии с бессменным чемпионом Австрии последних лет команда из Израиля не считается фаворитом. Однако во вчерашнем матче именно она открыла счет. На 9-й минуте неотразимый удар нанес Дан Битон.Впрочем, умудренный еврокубковым опытом «Зальцбург», который является завсегдатаем групповых этапов ЛЧ и ЛЕ, и не подумал опустить руки. И усилив давление на ворота хозяев поля, во второй половине встречи не только восстановил статус-кво, но и вышел вперед. Забитыми мячами в составе гостей отметились Доминик Собослаи (49-я минута, с пенальти) и Масая Окугава (57).«Зальцбург» превзошел «Маккаби» по всем основным статистическим показателям: процент владения мячом – 53 на 47, удары – 24:14, в створ ворот – 10:9, угловые – 7:2 и отпраздновал закономерную победу. Впрочем, в раунде плей-офф квалификации, в отличие от предыдущих стадий, победители во всех парах определяются по итогам двух матчей. А это значит, что у «Маккаби» еще будет шанс развернуть течение противостояния в Австрии 30 сентября.Также вчера состоялись еще два матча. Российский «Краснодар» без участия белорусского защитника Александра Мартыновича обыграл греческий ПАОК – 2:1. А чешская «Славия» и датский «Митьюлланд» сыграли вничью – 0:0.Еще три первых матча раунда плей-офф квалификации состоятся сегодня вечером. Бельгийский «Гент» сыграет с киевским «Динамо». Норвежский «Мольде» примет венгерский «Ференцварош». А греческий «Олимпиакос» схлестнется с кипрской «Омонией».