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  2. Макей: западные партнеры обучают нас "идеальной" демократии, а сами предпочитают "для домашнего пользования"

Макей: западные партнеры обучают нас "идеальной" демократии, а сами предпочитают "для домашнего пользования"

Слепое насаждение выдуманных стандартов не способствует развитию, а разрушает суверенитет. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, сообщает БЕЛТА.


"Наши западные партнеры обучают Беларусь своей "идеальной" версии демократии, – сказал министр. – Однако когда речь заходит об их собственных политических или экономических интересах, то предпочитают демократию другую, "для домашнего пользования".

При этом глава белорусского МИД обратил внимание:

"Соседние с Беларусью страны только за последние два месяца прямым образом нарушили с десяток основополагающих международных договоров и конвенций. Международной реакции – ноль. Как это понимать?"

Он также выразил мнение:

"Пора признать, как это недавно сделал президент Макрон, что искусственное и слепое насаждение выдуманных стандартов не способствует эволюционному развитию ни нации, ни государства, ни общества. Оно лишь отбрасывает это развитие далеко назад, разрушает суверенитет" . 

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Фото: Александр КУШНЕР
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