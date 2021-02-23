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  2. Макей: Запад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах

Макей: Запад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах

В ряде случаев подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но и продолжают его разделять. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Женеве во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, пишет БЕЛТА.


Владимир Макей напомнил, что основополагающие, признанные на международном уровне документы ООН в сфере защиты и поощрения прав человека предписывают государствам для достижения этой цели стремиться к расширению международного сотрудничества и диалога на основе взаимоуважения и взаимопонимания.

«К сожалению, в реалиях современного мира в ряде случаев подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но продолжают его разделять, – сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства и добавил: – Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям».

По мнению Владимира Макея, это делается для политической дискредитации власти в этих государствах, не вписывающейся в западную картину мира, и устранения ее любой ценой.

«Я уверенно говорю об этом по той простой причине, что горячо любимая игрушка западных стран в виде экономических санкций, активно используемая ими для давления на другие суверенные государства, абсолютно несовместима с заботой о людях и их правах», – заявил белорусский дипломат.

Он обратил внимание, что такая тактика представляет собой вопиющее нарушение принципов Декларации международного права, учрежденной в 1970 году. В ней провозглашено, что ни одно государство не может ни использовать, ни поощрять применение односторонних экономических, политических мер или мер любого иного характера с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав.

«Надо помнить, что универсальные и принадлежащие всему мировому сообществу права человека не должны трактоваться односторонним образом. Каждое государство прикладывает возможные усилия для достижения согласованных международных стандартов с учетом своего национального контекста и реальных возможностей. Чтобы оценить достигнутый государством прогресс, нужен диалог и взаимопонимание, а не надуманные обвинения и угрозы»– подчеркнул глава МИД.

Фото: архив БЕЛТА
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